 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok - Türkiye Kupası - 21 Nisan 2018 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay'ın ödül törenine katıldı. Erdoğan dün oynanan derbide yaşanan olayların sosyal boyutuna değinerek madde ve alkol bağımlılığı konusunda aileleri uyardı

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Türkiye Kupası 21 Nisan 2018, Cumartesi

Güncelleme: 21 Nisan 2018, Cuma 21:57

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"VAR BURADA BİR ŞEY"
Dün akşamki maçta yaşadığımız hadise... Hep fair play diye konuşuyoruz. Bakıyoruz korner atışına geliyor bir futbolcu, arkadan çakmaklar, bilmem neler atılmaya başlanıyor. Ya ne oluyor? İçeride bir sıkıntı yok. Gayet güzel seyrettiğimiz bir maç var... Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey, burada bir su kaçığı var. Bizim bunu kontrol altına almamız lazım.

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BekoBJK BekoBJK

Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 20.04.2018 22:43
cem cem

bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 20.04.2018 22:16
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