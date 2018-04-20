 TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak - Türkiye Kupası - 20 Nisan 2018 Cuma

TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili olarak, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü toplanacak

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Türkiye Kupası 20 Nisan 2018, Cuma

Güncelleme: 20 Nisan 2018, Cuma 12:19

TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü toplanacak.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak.

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