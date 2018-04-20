Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu
Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde Pepe'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi.
Türkiye Kupası 20 Nisan 2018, Cuma
Güncelleme: 20 Nisan 2018, Perşembe 21:13
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, 2-2'nin rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti.
Mete Kalkavan'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 29. dakikasında Pepe kırmızı kart gördü. Josef'e yatarak müdahalede bulunan Portekizli yıldız, Mete Kalkavan tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
ÇAKAR: BÖYLE KIRMIZI MI OLUR
Fotomaç yazarı Ahmet Çakar, Twitter hesabından pozisyonu yorumladı. Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana böyle kırmızı kart olur mu" tweetini attı.
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