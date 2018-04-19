Talimat hükmen diyor

Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında F.Bahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş'tan Pepe'nin kırmızı kart gördüğü maça sarı-lacivertli taraftarlar damga vurdu. İlk yarıda Quaresma'nın köşe vuruşu kullanacağı sırada yabancı madde atması nedeniyle 2 kez kesilen oyun, ikinci devrede tamamen durdu. F.Bahçe tribünlerinden atılan yabancı maddelerin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e isabet etmesiyle saha karıştı.



Siyah-beyazlı futbolcular soyunma odasına giderken, akıllara karşılaşmanın sonucunun ne olacağı sorusu geldi.



İşte TFF'nin müsabaka talimatının 19. maddesindeki "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması?" başlığı:



b) Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması, hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ay rıca disiplin kurulları eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.



MÜSABAKA TALiMATNAMESi iHLAL EDiLDi

TFF'NİN Müsabaka Talimatnamesinde 22. Maddede yer alan "Hükmen yenik sayılmalar" başlığı altındaki hükümlerde, tatil edilen olaylı derbide yüksek bir ihtimalle Fenerbahçe aleyhine karar çıkacağını işaret ediyor. İşte 22. Maddeden öne çıkanlar:



MADDE 22 – HÜKMEN YENİK SAYILMALAR



Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir;

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 kişiye inmesi . (Bu durumda maça devam edilmez)



Ğ) TFF'NİN, MÜSABAKALAR İÇİN ÇIKARDIĞI DÜZENLEME HÜKÜMLERİNİN MÜSABAKA SONUCUNA ETKİ EDECEK ŞEKİLDE İHLAL EDİLMESİ.



F.BAHÇE 4. ŞIKTAN iHRAÇ YOLUNDA

4) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir.



TOP FUTBOL FEDERASYONU'NDA

5) TFF Yönetim Kurulu, karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur. (6) TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.



BAŞKA CEZALAR DA GELEBiLiR

10) Disiplin Kurulu'nun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.