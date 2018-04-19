Şenol Güneş'in doktorundan açıklama: Beyin sarsıntısı

Yaşanan olayların ardından Şenol Güneş, hastaneye kaldırıldı.

Hastane doktoru Pr. Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Aydın'ın yaptığı açıklamalar:

"Beyinde önemli bir hasar yok. Kafaya isabet eden bir yabancı maddeden, bir de yere düşmeden ötürü travmaya bağlu beyin sarsıntısı geçirmiş. Hocamızın kafasına dikiş atıldı. Bugün müşahede altında tutacağız. Yarın göndeririz. Şuuru tamamen açık"