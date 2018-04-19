Şekip Mosturoğlu: 3 Temmuz hadisesi devam etmektedir

Mosturoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu tip durumlarda açıklama yapmak zor. İçim acıyor, kalbim yerinde duramıyor. Diyecek kelime bulamıyorum. Maçla hiç alakası olmayan, 4 korner köşesinde sahaya sürekli yabancı maddeler atılması, hadisenin cereyan etmesini sağlayacak bir yapının olması göze batıyor ilk olarak. Fenerbahçe taraftarı 44 defa derbi kazandı, hiç hadise olmadı.

Burada çok gergin maçlar oynadık, tek bir olay olmadı. Galatasaray maçı oynadık, bir şey olmadı. Bu olaylar akılla izah edilecek bir şey değil. Bu 3 Temmuz hadisesi, 12 Mayıs'ta statta yaşanan hadise gibi kurgulanan bir olay."