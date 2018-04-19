Olayların ardından gözaltılar var!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan gerilim maçın ardından polis, olaylara karıştığı düşünülen bazı taraftarları gözaltına aldı!
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 23:05
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