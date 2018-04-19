 Olayların ardından gözaltılar var! - Türkiye Kupası - 19 Nisan 2018 Perşembe

Olayların ardından gözaltılar var!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan gerilim maçın ardından polis, olaylara karıştığı düşünülen bazı taraftarları gözaltına aldı!

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 23:05

Olayların ardından gözaltılar var!



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