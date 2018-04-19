 Latovlevici'ye tribünlerden büyük tepki - Türkiye Kupası - 19 Nisan 2018 Perşembe

Latovlevici'ye tribünlerden büyük tepki

Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında vasat bir futbol ortaya koyan ve isabetsiz paslarıyla dikkat çeken Latovlevici'ye sarı-kırmızılı tribünler büyük tepki gösterdi.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Çarşamba 22:09

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Galatasaray-Akhisarspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan Latovlevici büyük tepki çekti. Karşılaşmanın başından itibaren ataklarda varlık gösteremeyen, attığı isabetsiz paslar ve yerini bulmayan ortalarla adeta saç baş yolduran Rumen futbolcu, özellikle ikinci yarıda top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu oyuncuyu kenara almasını bekleyen taraftarlar, Rodrigues'in oyuna dahil olduğu sırada oyundan çıkan ismin Yasin Öztekin olduğunu görünce tepki gösterdi.

"TARAFTAR ISLIKLAMAKTA HAKLI"
Karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulunan Latovlevici, "Protestolar vardı ama biz de taraftarlarımıza protesto etmek için bir sebep verdik. İyi oynamadık. Hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN