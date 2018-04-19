Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tatil edildi
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Kadıköy'de yaşanan tribün olayları nedeniyle nedeniyle tatil edildi.
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 22:17
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında çıkan olaylardan dolayı karşılaşma tatil edildi.
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