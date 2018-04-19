 Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tatil edildi - Türkiye Kupası - 19 Nisan 2018 Perşembe

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Kadıköy'de yaşanan tribün olayları nedeniyle nedeniyle tatil edildi.

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 22:17

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tatil edildi


Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında çıkan olaylardan dolayı karşılaşma tatil edildi.

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