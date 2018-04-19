Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan F.Bahçe ile Beşiktaş bu gece Kadıköy’deki rövanşta finale adını yazdırmak için kıyasıya mücadele edecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 19 Nisan Perşembe yapılacak ikinci ve son maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.



FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma, canlı olarak ATV'den izlenebilecek.

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TOPLAM 21 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 14 eşleşmede şimdiye dek 21 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 6 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

ENERBAHÇE 34 YIL SONRA ELEDİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı.

İlk turda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Maç 2-2 bitti.

Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.

BEŞİKTAŞ'A GALİBİYET YA DA EN AZ 3-3 VE DAHA GOLLÜ BERABERLİKLER GEREKLİ

Fenerbahçe dış sahada aldığı 2-2 beraberlikle avantajlı olan taraf durumunda. Beşiktaş ise 2-2'lik dezavantaja rağmen Kadıköy'den finale kalacak bir skorla dönmek istiyor.

Siyah Beyazlıların finale çıkabilmesi için Fenerbahçe karşısında galip gelmesi veya en az 3-3 olmak üzere gollü beraberlikler alması gerekiyor. Karşılaşmanın ilk maçtaki gibi 2-2'li skorla bitmesi halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak ve eşitlik bozulmaz ise finale çıkan takımı penaltılar belirleyecek. Beşiktaş'ın mağlubiyeti, 0-0 ve 1-1'lik skorların oluşması durumunda ise finale çıkan taraf Fenerbahçe olacak.

