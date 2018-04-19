 Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu - Türkiye Kupası - 19 Nisan 2018 Perşembe

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde Pepe'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi.

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 21:13

Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, 2-2'nin rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti.

Mete Kalkavan'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 29. dakikasında Pepe kırmızı kart gördü. Josef'e yatarak müdahalede bulunan Portekizli yıldız, Mete Kalkavan tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

ÇAKAR: BÖYLE KIRMIZI MI OLUR
Fotomaç yazarı Ahmet Çakar, Twitter hesabından pozisyonu yorumladı. Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana böyle kırmızı kart olur mu" tweetini attı.


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