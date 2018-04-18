Seleznyov 2 gol attı, sonra...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ilk yarıda Galatasaray'a 2 gol birden atan

Yevhen Seleznyov, attığı 2. golden sonra sevinmedi.

Sağ çaprazdan çektiği sert şutla Muslera'yı mağlup eden Ukraynalı golcü, golden sonra taraftarlara döndü ve iki elini yana açarak dikkat çekti.

Öte yandan Selezynov, Türkiye kariyerinde Konyaspor'dan sonra ilk kez Galatasaray maçında bir maçta birden fazla gol atmış oldu.