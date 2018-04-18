Seleznyov 2 gol attı, sonra...
Galatasaray'a karşı ilk yarıda 2 gol atan Yevhen Seleznyov'un attığı 2. golden sonra sevinmemesi dikkat çekti
Türkiye Kupası 18 Nisan 2018, Çarşamba
Güncelleme: 18 Nisan 2018, Çarşamba 21:40
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ilk yarıda Galatasaray'a 2 gol birden atan
Yevhen Seleznyov, attığı 2. golden sonra sevinmedi.
Sağ çaprazdan çektiği sert şutla Muslera'yı mağlup eden Ukraynalı golcü, golden sonra taraftarlara döndü ve iki elini yana açarak dikkat çekti.
Öte yandan Selezynov, Türkiye kariyerinde Konyaspor'dan sonra ilk kez Galatasaray maçında bir maçta birden fazla gol atmış oldu.
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