Latovlevici'ye tribünlerden büyük tepki

Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında vasat bir futbol ortaya koyan ve isabetsiz paslarıyla dikkat çeken Latovlevici'ye sarı-kırmızılı tribünler büyük tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Galatasaray-Akhisarspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan Latovlevici büyük tepki çekti. Karşılaşmanın başından itibaren ataklarda varlık gösteremeyen, attığı isabetsiz paslar ve yerini bulmayan ortalarla adeta saç baş yolduran Rumen futbolcu, özellikle ikinci yarıda top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu oyuncuyu kenara almasını bekleyen taraftarlar, Rodrigues'in oyuna dahil olduğu sırada oyundan çıkan ismin Yasin Öztekin olduğunu görünce tepki gösterdi.

