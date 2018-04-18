 Kupa maçında şanslar ortada - Türkiye Kupası - 18 Nisan 2018 Çarşamba

Kupa maçında şanslar ortada

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Türkiye Kupası 18 Nisan 2018, Çarşamba

Güncelleme: 18 Nisan 2018, Salı 23:40

TÜRK futbolunun önemli isimlerinden Güvenç Kurtar, Beşiktaş'ın gündemini HABER1903'e değerlendirdi. Kurtar; "Kupada şanslar eşit. Fenerbahçe'nin de şampiyonluk şansı var. İki takım da kadro konusunda kararsız kalır. Beşiktaş, şu anda lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. G.Saray maçında alacağı galibiyet, şampiyon yapabilir" dedi.

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