Kadıköy rövanşı stres yaratmaz!

Beşiktaş, F.Bahçe'yi son olarak 17 Nisan 2005'te Saracoğlu'nda 4-3 mağlup etmişti. O maçta kaleye geçen Pancu, "Ben Saracoğlu'nda hiç kaybetmedim. Şampiyonalar Ligi'nde Monaco'yu Porto'yu Leipzig'i deplasmanda yenen Beşiktaş için Kadıköy stres teşkil etmez. Beşiktaş iki kupayı almaya herkesten daha yakın" diye konuştu.