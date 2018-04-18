Kadıköy rövanşı stres yaratmaz!
Beşiktaş'ın Kadıköy'deki son galibiyeti olan 2005'teki unutulmaz 4-3'lük derbinin kahramanın olan Pancu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde açıklamalarda bulundu
Türkiye Kupası 18 Nisan 2018, Çarşamba
Güncelleme: 18 Nisan 2018, Salı 23:38
Beşiktaş, F.Bahçe'yi son olarak 17 Nisan 2005'te Saracoğlu'nda 4-3 mağlup etmişti. O maçta kaleye geçen Pancu, "Ben Saracoğlu'nda hiç kaybetmedim. Şampiyonalar Ligi'nde Monaco'yu Porto'yu Leipzig'i deplasmanda yenen Beşiktaş için Kadıköy stres teşkil etmez. Beşiktaş iki kupayı almaya herkesten daha yakın" diye konuştu.
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