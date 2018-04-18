Galatasaray taraftarına Beşiktaş uyarısı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Akhisarspor'u konuk ederken, Türk Telekom Arena'da, Galatasaray taraftarlarına uyarıda bulunuldu. Stadyum hoparlörlerinden taraftarlara seslenen görevli, bir sonraki iç saha karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Küfür edilmemesi ve sahaya yabancı madde atılmaması konusunda dikkatli olalım. Bir sonraki iç saha maçımız Beşiktaş ile ve bu maç öncesinde ceza almamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

