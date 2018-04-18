Galatasaray - Akhisarspor maçında 11'ler belli oldu
Sarı-kırmızılılar, bu kez Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne alacak. Cimbom, yarı final ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Akhisar’ı ağırlayacak. A Spor’dan yayınlanacak maç 20.30’da başlayacak
Türkiye Kupası 18 Nisan 2018, Çarşamba
Güncelleme: 18 Nisan 2018, Çarşamba 19:10
Süper Lig'in 29. haftasında devirdiği Medipol Başakşehir'den liderlik koltuğunu alan Galatasaray, bu kez kupada sahne alıyor. İki kulvarda da zirveyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisar'ı ağırlıyor. Deplasmandaki ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Aslan, Türk Telekom'da konuk edeceği Ege ekibiyle saat 20.30'da karşılaşacak. Bu önemli müsabaka A Spor ekranlarından yayınlanacak.
CİMBOM TAM KADRO
TEKNİK direktör Fatih Terim yönetiminde Akhisar karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bu maça tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılılar, her türlü beraberlik, galibiyet ve 1-0'lık yenilgide adını finale yazdıracak. Bu arada Aslan'ın rakibi Akhisar'da sakatlıkları bulunan Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Seleznov ve Bia forma giyemeyecek.
SAAT: 20.30
STAT: TÜRK TELEKOM
YAYIN: A SPOR
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, Eren
AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Larsson, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov
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