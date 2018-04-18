Galatasaray - Akhisarspor maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında devirdiği Medipol Başakşehir'den liderlik koltuğunu alan Galatasaray, bu kez kupada sahne alıyor. İki kulvarda da zirveyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisar'ı ağırlıyor. Deplasmandaki ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Aslan, Türk Telekom'da konuk edeceği Ege ekibiyle saat 20.30'da karşılaşacak. Bu önemli müsabaka A Spor ekranlarından yayınlanacak.



CİMBOM TAM KADRO

TEKNİK direktör Fatih Terim yönetiminde Akhisar karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bu maça tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılılar, her türlü beraberlik, galibiyet ve 1-0'lık yenilgide adını finale yazdıracak. Bu arada Aslan'ın rakibi Akhisar'da sakatlıkları bulunan Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Seleznov ve Bia forma giyemeyecek.



SAAT: 20.30

STAT: TÜRK TELEKOM

YAYIN: A SPOR

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, Eren

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Larsson, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov

