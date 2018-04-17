Pepe ile Soldado arasındaki gerilimin sebebi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ve 2-2 sona eren olaylı mücadeleye Pepe ile Roberto Soldado arasında yaşanan gerilim damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadeleye Pepe ile Roberto Soldado arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Daha önce Real Madrid'de birlikte forma giyen iki oyuncu arasındaki gerilim, aslında bundan yıllar öncesine dayanıyor.

Her şey, Real Madrid ile Getafe arasında 2009 yılında oynanan La Liga mücadelesinde başladı.

2008/2009 sezonunun başında Real Madrid'den Getafe'ye transfer olan Soldado, Santiago Bernabeu'da eski takımına karşı ilk lig maçına çıkmıştı.

Mücadelede ilk golü atan isim de henüz 10'uncu dakikada Soldado olmuş ancak yıldız futbolcu golden sonra sevinmemişti.





Karşılaşmanın 87'nci dakikasında skor 2-2'yken ceza sahası içinde Getafe kaptanı Javier Casquero'yu düşüren Pepe, yerdeki rakibini tekmeleyerek büyük bir infiale neden olmuş ve Pepe ile Soldado karşı karşıya gelmişti.

Javier Casquero, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirememiş ve Real Madrid 90+3'te Gonzalo Higuain'in ayağından bulduğu golle maçı 3-2 kazanmıştı.





Pepe, yaptığı sportmenlik dışı hareketin ardından 10 maçlık rekor bir ceza almıştı.

İki futbolcunun kupanın ilk ayağındaki gergin anları, işte 9 yıl evvel oynanan bu karşılaşmayı hatırlattı.