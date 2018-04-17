 Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Türkiye Kupası - 17 Nisan 2018 Salı

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

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Türkiye Kupası 17 Nisan 2018, Salı

Güncelleme: 17 Nisan 2018, Salı 20:22

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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