Dev şölende geri sayım
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının tarihleri belli oldu. 18 Nisan’da G.Saray- Akhisar, 19 Nisan’da da F.Bahçe ile Beşiktaş karşılaşacak
Türkiye Kupası 22 Mart 2018, Perşembe
Güncelleme: 22 Mart 2018, Çarşamba 23:11
Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda geri sayım başladı. Aylardır müthiş mücadeleye sahne olan bu dev organizasyonun yarı final rövanş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada finale kalacak takımlar 18 ve 19 Nisan'da belli olacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, 18 Nisan'da Teleset Mobilya Akhisar'ı konuk edecek. 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ise 19 Nisan'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Her iki karşılaşma da saat 20.30'da başlayacak. Finale çıkacak takımlar, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için 9 Mayıs'ta Diyarbakır Yeni Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
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