Kupada ilk kez e-bilet
Türkiye Kupası 21 Mart 2018, Çarşamba
Güncelleme: 21 Mart 2018, Salı 23:03
PASSOLİG Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır'da oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'de olduğu gibi ilk kez e-bilet uygulanacağını açıkladı. Kazancı, "Sezon başında Beşiktaş- Konya Süper Final maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar da göz önüne alındı" diyerek, e-bilet kullanılmasına onay verildiğini açıkladı.
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