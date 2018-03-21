Kupada ilk kez e-bilet

PASSOLİG Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır'da oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'de olduğu gibi ilk kez e-bilet uygulanacağını açıkladı. Kazancı, "Sezon başında Beşiktaş- Konya Süper Final maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar da göz önüne alındı" diyerek, e-bilet kullanılmasına onay verildiğini açıkladı.