 Derbi tarihi belli oldu - Türkiye Kupası - 21 Mart 2018 Çarşamba

Derbi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi tarihi belli oldu.

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Türkiye Kupası 21 Mart 2018, Çarşamba

Güncelleme: 21 Mart 2018, Çarşamba 14:11

Derbi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

18 Nisan Çarşamba
20.30 I Galatasaray-TM Akhisarspor

19 Nisan Perşembe
20.30 I Fenerbahçe-Beşiktaş

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