Derbi tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi tarihi belli oldu.
Türkiye Kupası 21 Mart 2018, Çarşamba
Güncelleme: 21 Mart 2018, Çarşamba 14:11
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
18 Nisan Çarşamba
20.30 I Galatasaray-TM Akhisarspor
19 Nisan Perşembe
20.30 I Fenerbahçe-Beşiktaş
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