Erdoğan ZTK finalinin nerede oynanacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacağını açıkladı.
Türkiye Kupası 17 Mart 2018, Cumartesi
Güncelleme: 17 Mart 2018, Cumartesi 17:17
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