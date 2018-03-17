 Erdoğan ZTK finalinin nerede oynanacağını açıkladı - Türkiye Kupası - 17 Mart 2018 Cumartesi

Erdoğan ZTK finalinin nerede oynanacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacağını açıkladı.

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Türkiye Kupası 17 Mart 2018, Cumartesi

Güncelleme: 17 Mart 2018, Cumartesi 17:17

Erdoğan ZTK finalinin nerede oynanacağını açıkladı

Ayrıntılar geliyor.

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