Soldado derbide voleyle ağları havalandırdı!

13. dakikada Negredo'nun golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe bu gole 3 dakika sonra Soldado ile yanıt verdi.

Mehmet Topal'ın defans arkasına havalandırdığı topa güzel bir vole vuruşu yapan İspanyol golcü, sarı lacivertli formayla ilk derbi golünü attı.

GOLDE OFSAYT VAR MI?

Bu arada Fenerbahçe'nin golünde ofsayt tartışması yaşandı. Tekrar çekiminde Topal'ın ayağından topun çıktığı anda Vida'nın ofsaytı bozduğu görüldü.



