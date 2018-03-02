Koridorlar karıştı

Caner ve Dirar kapıştı, diğer oyuncular da tartışmaya müdahil oldu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasının ardından, ilk yarının son dakikalarında Alper Potuk'un kırmızı kart görmesiyle başlayan gerilim devre arasında da devam eti. Hasan Ali Kaldırım ve Volkan Demirel, ilk yarının son düdüğünün ardından hakem Fırat Aydınus'a itirazlarda bulunurken; soyunma odası koridorlarında da Caner Erkin ile Nabil Dirar arasında koridorda tartışma yaşandı.



Maçın devre arasında Caner'in koşarak soyunma odasına giderken Dirar'a çarptığı, Dirar'ı da Caner'e tepki gösterince itiş-kakış yaşandığı kaydedildi. Kargaşa esnasında körükte bulunan Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi'nin Skrtel'i belinden tutup savurmak için hareket ettiği; iki takım teknik heyeti ve oyuncuları arasında itişmeler yaşandığı iddia edildi. Olayın büyümesini güvenlik güçlerinin engellediği ifade edildi.