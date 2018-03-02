 FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı - Türkiye Kupası - 2 Mart 2018 Cuma

FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı

Fenerbahçe'de Kaptan Volkan Demirel, 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 02 Mart 2018, Cuma

Güncelleme: 02 Mart 2018, Perşembe 22:12

Alper Potuk'un 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Fenerbahçe, 76. dakikada Volkan Demirel'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

Talisca'nın ceza sahasına yaptığı ortadan sonra koşarak Fırat Aydınus'a itirazda bulunan Volkan Demirel, ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (12 yorum)
metinn metinn

bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 02.03.2018 02:15
volkan hakem volkan hakem

taca çıkan topa niye oynatıyorsun diyor sari ile kirimizi veriyor hakemin derdi feneri eksiltmek biliyorki bjk hakemsiz feneri yenemez

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 02.03.2018 01:25
koyulacivert koyulacivert

Golde zaten hatalı,kart içinde yalvardı...Adeta yalvardı takımı yaktı..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 02.03.2018 00:16
FB.Lİ FB.Lİ

DEMİREL İLK GOL DE VE KIRMIZI KARTLA MAÇI VERDİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.03.2018 00:08
FB.Lİ FB.Lİ

VOLKAN DEMİREL RESMEN MAÇI VERDİ....YETER ARTIK.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 00:07
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (12 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN