FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Fenerbahçe'de Kaptan Volkan Demirel, 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Türkiye Kupası 02 Mart 2018, Cuma
Güncelleme: 02 Mart 2018, Perşembe 22:12
Alper Potuk'un 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Fenerbahçe, 76. dakikada Volkan Demirel'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.
Talisca'nın ceza sahasına yaptığı ortadan sonra koşarak Fırat Aydınus'a itirazda bulunan Volkan Demirel, ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.
bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavallicevapla 02.03.2018 02:15
taca çıkan topa niye oynatıyorsun diyor sari ile kirimizi veriyor hakemin derdi feneri eksiltmek biliyorki bjk hakemsiz feneri yenemezcevapla 02.03.2018 01:25
Golde zaten hatalı,kart içinde yalvardı...Adeta yalvardı takımı yaktı..cevapla 02.03.2018 00:16
DEMİREL İLK GOL DE VE KIRMIZI KARTLA MAÇI VERDİ.cevapla 02.03.2018 00:08
VOLKAN DEMİREL RESMEN MAÇI VERDİ....YETER ARTIK.cevapla 02.03.2018 00:07
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