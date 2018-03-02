Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular!

Beşiktaş, 14.da İspanyol golcüsü Negredo ile öne geçti. 3 dakika sonra bir başka İspanyol forvet Soldado skoru eşitledi. 44. dakikada Alper Potuk sinirlerine hakim olamadı, Tolgay Arslan'ı ittirdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sarı-lacivertliler 10 kişi kalmasından 2 dakika sonra günün başarılı isimlerinden Şener'in gölüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Şenol Güneş eksik kalan rakibi karşısında tüm kozlarını sahaya sürdü. Beşiktaş ikinci yarıya Quaresma ve Babel ile başladı. Domagoj Vida ve etkisiz bir oyun sergileyen Jeremain Lens oyundan çıktı. Pepe ve Tosic ikilisi stoper tandemini oluşturuken Caner Erkin sol beke geçti.

Beşiktaş'ın baskısını artırdığı anlarda Quaresma bir pozisyon sonrası rakibine vurdu ve direk kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve siyah-beyazlı takım da 10 kişi kaldı.

76.dakikada bir pozisyon sonrası hakeme itirazlarda bulunan Volkan Demirel, ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı. Fenerbahçe 9 kişi kaldı. Volkan Demirel, 1754 gün sonra bir resmi maçta kırmızı kart gördü (12 Mayıs 2013 vs Galatasaray).

Bu dakikadan sonra Beşiktaş tekrar baskı kurdu. Beklenen gol 82.dakikada geldi. Sol kanattan gelen ortada karambol oldu, Hasan Ali'ye çarpan top kaleci Kameni'yi yanılttı ve top ağlara gitti. 2-2'yi yakalayan Beşiktaş galibiyet golü için bastırdı ancak başarılı olamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.





SÜRPRİZ TERCİHLER

İki teknik adamda Pazar günü oynanan derbi maçından farklı bir 11 sahaya sürdü. Hafta sonu Akhisar ile zorlu bir maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman, kupadaki Beşiktaş derbisinin kadrosunda 7 değişiklik yaptı. Süper Lig'deki 3-1 kaybedilen derbide forma giyen Volkan Demirel, Isla, Neto, İsmail Köybaşı, Giuliano, Fernandao ve Nabil Dirar Ziraat Türkiye Kupası'nda 11'de şans bulamadı.

Aykut Kocaman maça; Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Aatıf, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Alper, Soldado 11'iyle başladı.

Şenol Güneş de Pazartesi günü Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacak olan takımında değişikliğe gitti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındaki Fenerbahçe derbisindeki kadroda 6 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, cezaları sona eren Talisca ve Pepe'yi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde sahaya sürdü. Güneş, 3-1 biten lig maçında 2 golle yıldızlaşan Ricardo Quaresma'yı, hafta sonundaki Trabzonspor maçını düşünerek yedek bekletti. Beşiktaş'ın hücum hattının baştan aşağı değişmesi de dikkat çekti. Forvet hattında Vanger Love'un yerine Negredo görev alırken, solda Babel'in yerine Caner, sağda Quaresma'nın yerine Jeremain Lens şans buldu. Sol bekte Adriano'yu dinlendiren Güneş, bu bölgede Tosic'i değerlendirdi. Orta sahada Atiba'yı kulübeye çeken deneyimli çalıştırıcı, Medel - Tolgay ikilisini sahaya sürdü.

DİMYAT`A PİRİNCE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN DA OLDULAR!

İki hoca da ligde oynayacakları maçları düşünerek rotasyon yaptı. Ancak yüksek gerilimli geçen maçın ikinci yarısında 3 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma kırmızı kart görerek Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisinde takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de ise Alper Potuk ve Volkan Demirel gördükleri kırmızı kartla Pazar günü oynanacak Akhisar maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

İki teknik adam da ligi düşünerek yorgunluk ve sakatlık korkusuyla rotasyon yaptı ancak yüksek gerilim bütün planlarını alt üst etti. Yıldız oyuncularını kritik lig maçları öncesi kaybeden tecrübeli teknik adamlar adeta ''Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldular!''





ŞEN'ER'

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı gösterdiği harika performansla takımının eksik kalmasına rağmen 2-2'lik skorla Vodafone Park'tan avantajlı dönmesine büyük katkı sağladı. Mücadelede büyük efor sarfeden Şener, birçok pozisyonda çok kritik müdahaleler yaptı ve savunmada ayakta kalan isimlerdendi. Hücuma verdiği destekle de dikkat çeken Şener, attığı golle de maçın yıldızı oldu.



Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, 2 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Son golünü 2015-2016 sezonunda 6 Mart 2016'da Süper Lig'de Akhisarspor'a atan Şener, derbide fileleri havalandırarak gol hasretini dindirdi.



MEHMET EKİCİ GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin performansı göz doldurdu. Sakatlığının ardından 3 ay sonra forma giyen Mehmet, Şener Özbayraklı'nın attığı golün pasını da vererek skora doğrudan etki yaptı. Mehmet Ekici, 66. dakikada yerini Nabil Dirar'a bıraktı.



LENS ÇILDIRTTI!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, performansıyla bekleneni veremedi. Kilolu haliyle dikkati çeken ve geçen sezonki hızından da uzak bir görüntü sergileyen Lens, özellikle takımının 2-1 geriye düştü pozisyon öncesi yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin 44. dakikada 10 kişi kalmasının ardından ani atakta topu rakip ceza alanına kadar taşıyan siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağa vurmakta ağır kalınca takımını önemli bir pozisyondan etti. Lens, maçın ikinci yarısında yerini Ricardo Quaresma'ya bıraktı. Yıldız futbol siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.



NEGREDO DERBİDE YİNE GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren golü atan Alvaro Negredo, derbi maçlarındaki başarısını sürdürdü. Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray ile yaptığı maçta fileleri havalandıran İspanyol oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı. Takımının yaptığı 3 derbi maçında 2 gol sevinci yaşayan Negredo, Süper Lig'deki Fenerbahçe mücadelesinde ise Ricardo Quaresma'nın attığı ikinci golün hazırlayıcısı olmuştu. Ligde 5 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu, kupada ise 7. kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir golü bulunan Negredo, Beşiktaş'ta 13 gole ulaştı.





FENER DRİBBLİNG İLE ZORLADI, KARTAL PAS!

Fenerbahçe kaptığı toplarla hızlı çıkmayı düşündü ve bunda başarılı da oldu. Hızlı oyuncularıyla dribbling üzerine hücum yapan sarı-lacivertliler attıkları golü de bu şekilde buldu.

Beşiktaş ise rakibini eksik kalmasının da etkisiyle daha çok pas ile rakibini zorlamaya çalıştı. Ancak yüksek tempo ve oyuncuların birbirleriyle olan gerilimleri, sert ve tansiyonlu anları çok fazla bir maç olmasına neden oldu.





*(İstatistikler Maçkolik'ten alınmıştır)



FENER KUPADA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini 30 Kasım 2016'da sahasında Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon Medipol Başakşehir ile yarı finalde iki maçta da yenişememiş ve penaltılar sonucu elenmişti.



Deplasmanda 7 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda yenilmezlik serisini derbide de sürdüren sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 25 kupa maçında 16 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Fenerbahçe, kupadaki son deplasman yenilgisini 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla almıştı.



SONUÇ: Pazar günü oynanan derbide rakibini silip süpüren ve yaptığı önemli hamlelerle maçın 3-1 kazanılmasında büyük rol oynayan Şenol Güneş, kupada derbisinde yaptığı tercihlerle tepki çekti. Maça son derbinin yıldızı Quaresma ile başlamayan Güneş, pazar günü ligde oynanan maçtaki baskıyı rakibi eksik olmasına rağmen kuramadı. Gol pozisyonuna girmekte de zorluk çeken Beşiktaş, maçı bir türlü koparamadı. İkinci yarı Quaresma'yı oyuna sürse de beklenen etkinin tersine Portekizli futbolcu takımını yaktı. Yıldız futbolcu 9 dakika sahada kaldı ve Josef'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Aykut Kocaman ise Valbuena ve Guiliano gibi iki yıldızını 11'de sahaya sürmeyerek taraftarlardan tepki çekti. Ancak iki önemli yıldızı olmayan Fenerbahçe, Beşiktaş gibi zorlu bir deplasmanda 2 gol buldu. Aykut Kocaman savunma ağırlıklı bir kadroyla maça çıkmasına rağmen, gol yollarında yüzde olarak etkili bir grafik çizdi. Kaleyi tutan iki şutu da gol olan sarı-lacivertliler, daha çok pozisyon bulan rakibine galibiyet şansı tanımadı ve zorlu deplasmandan avantajlı skorla döndü.