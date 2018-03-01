Talisca mı Giuliano mu?

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın hemen sonrasında iki ezeli rakip bu defa Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele iki oyuncu içinse ekstra anlam taşıyor.

Beşiktaşın ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızları Talisca ve Giuliano dev derbide hem takımlarının galibiyeti için mücadele verecek hem de Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Tite'nin gözüne girebilmek için... Zira, iki yıldızın da Dünya Kupası'nda oynamak istediğinden kimsenin şüphesi yok...



Her ne kadar FIFA, 2018 Dünya Kupası aday kadrolarının ulaştırılması için son günü 12 Mart olarak belirlese de, Brezilya Futbol Federasyonu resmi sitesinden Tite'nin kadroyu yarın (2 Mart) duyuracağı açıklamıştı.

Bu nedenle, bu akşamki Türkiye Kupası maçında hem Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının hem de Brezilya teknik heyetinin gözleri iki yıldız oyuncunun üzerinde olacak.

Peki, derbiye hangi oyuncu damga vuracak?

Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle 3-1'lik maçta oynayamayan Talisca bu kez kadroda.

Geçtiğimiz pazar günü oynanan maçı tribünden izlerken yerinde duramayan Talisca'nın bu kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

3-1'lik derbi sonrası Quaresma'ya bu akşamki maçı kastederek "Bu kez sıra bende. Kupa maçında ben sahneye çıkacağım" dediği öğrenilen Talisca'nın maça ekstra konsantre çıkması ve üst düzey bir performans göstererek fark yaratması yüksek ihtimal.

Diğer taraftaysa Giuliano gerçeği var... Fenerbahçe'nin hücum hattında maestro görevini üstlenen ve son haftalardaki performansıyla sarı lacivertli ekipte fark yaratan Giuliano'nun omuzlarında yine büyük bir sorumluluk olacak.

3-1'lik yenilgi sonrası yaptığı açıklamada "İlk yarım saat iyi oynadık fakat sonra kontrolü kaybettik" diyen Giuliano "Maçı atmosfer nedeniyle değil, kendi oyunumuzu sahaya istediğimiz gibi yansıtamadığımız için kaybettik. Aynı hatayı tekrar etmeyeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Sarı lacivertli formayla takımına ligde 11 gol 2 asist, kupada ise 1 gol 1 asistlik katkıda bulunan Brezilyalı oyuncu Beşiktaş'a karşı çıktığı 2 maçta ise 1 gol kaydetti.

Peki, sizce Yarı Final ilk maçında hangi yıldız fark yaratacak?



