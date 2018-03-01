 Soyunma odasında kavga! - Türkiye Kupası - 1 Mart 2018 Perşembe

Soyunma odasında kavga!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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Türkiye Kupası 01 Mart 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Mart 2018, Perşembe 21:25

Mücadelede ilk yarının son anlarında gelişen bir tartışma sonrası Alper Potuk kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra hızlı gelişen bir atakta Şener ile golü buldu ve 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Devre arasında soyunma odalarına giden yolda Nabil Dirar ile Caner Erkin şiddetli bir şekilde tartıştı. Olay kavgaya varmadan diğer futbolcular tarafından önlendi.

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