Soyunma odasında kavga!

Mücadelede ilk yarının son anlarında gelişen bir tartışma sonrası Alper Potuk kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra hızlı gelişen bir atakta Şener ile golü buldu ve 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



Devre arasında soyunma odalarına giden yolda Nabil Dirar ile Caner Erkin şiddetli bir şekilde tartıştı. Olay kavgaya varmadan diğer futbolcular tarafından önlendi.