SON DAKİKA - Talisca'dan Benfica yanıtı! İmzayı...

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından soruları yanıtladı. Talisca, "Fenerbahçeli oyuncular oyununa geldik" diye konuştu.



"OYUNA GELDİK"

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendiren Talisca, "Çok büyük mücadele oldu bugün. Belli kısımdan sonra futbol oynamayı bırakıp onların oyununa geldik. Onlar futbol oynamak yerine faul yapıp, kart görmeye çalıştılar. Biz de onlara uyum sağlayınca kart görmeye başladık. Pazar günkü maçı kaybetmeleri onlarda baskı yarattı. Bugün o baskıyı üzerlerinde hissetmiş olabilirler. İlk golü biz bulduk, onlar da güzel bir gol atarak meziyetlerini gösterdiler. Maçı iyi bitirmek önemliydi, yenilmedik." diye konuştu.



BENFICA'YA İMZA ATMAK ZORUNDAYDIM! BAŞKAN BİLİYOR

Anderson Talisca, Benfica ile sözleşme imzaladığı yönündeki haberleri doğrulayarak ve bunu yapmak zorunda olduğunu belirtti: Ben burada çok mutluyum. Ailem de öyle. Hiçbir zaman ayrılmak istediğimi söylemedim. Ama kulüpler arasında FIFA'lık bir durum söz konusuydu. Avrupa'dan yasaklanacaktım. Kontrat imzalamak zorundaydım, bu olay yeni bir olay değil. Başkanın haberi var.