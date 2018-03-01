Soldado'dan maç sonu itiraf

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a konuk oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



NE YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK

Pazar akşamı oynanan maçtan dersler çıkardıklarını söyleyen Soldado, "Motivasyon kendi kendine oluştu bizde. Pazar akşamki hatalarımızı gördük. Bugün beklentilerimiz farklıydı. İlk dakikadan itibaren kendi futbol seviyesini gösteren bir Fenerbahçe istiyorduk. Bugün ne tür bir futbol oynayabileceğimizi gösterdik. Kırmızı kart olmasa buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Özellikle savunmada çok sağlam durduk." diye konuştu.



PEPE İLE OYNUYORSANIZ...

Saha içinde Pepe ile yakın temasta olduğu hatırlatılan Soldado, "Pepe ikili mücadelelere giren, agresif mücadele eden bir oyuncu. Ona karşı oynuyorsanız bu mücadelelerde ayakta kalmalısınız. Ben ona saygı duyuyorum. Bu yaşananların hepsi sahada kaldı." ifadelerini kullandı.



SINIRLARI AŞTIK

4 kırmızı kartın çıktığı ve tansiyonun bir an eksik olmadığı derbi hakkında Soldado, "Türkiye'de futbol tutkulu yaşanıyor ama bugün saha içinde sınırların dışına çıktık. Sınırların içinde kalmamız ve dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.