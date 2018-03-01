 Soldado derbide voleyle ağları havalandırdı! - Türkiye Kupası - 1 Mart 2018 Perşembe

Soldado derbide voleyle ağları havalandırdı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'la karşılaştı.

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Türkiye Kupası 01 Mart 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Mart 2018, Perşembe 21:06

13. dakikada Negredo'nun golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe bu gole 3 dakika sonra Soldado ile yanıt verdi.

Mehmet Topal'ın defans arkasına havalandırdığı topa güzel bir vole vuruşu yapan İspanyol golcü, sarı lacivertli formayla ilk derbi golünü attı.

GOLDE OFSAYT VAR MI?
Bu arada Fenerbahçe'nin golünde ofsayt tartışması yaşandı. Tekrar çekiminde Topal'ın ayağından topun çıktığı anda Vida'nın ofsaytı bozduğu görüldü.



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