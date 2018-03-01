 FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı - Türkiye Kupası - 1 Mart 2018 Perşembe

FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı

Fenerbahçe'de Kaptan Volkan Demirel, 76. dakikada kırmızı kart gördü.

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Türkiye Kupası 01 Mart 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Mart 2018, Perşembe 22:12

Alper Potuk'un 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Fenerbahçe, 76. dakikada Volkan Demirel'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

Talisca'nın ceza sahasına yaptığı ortadan sonra koşarak Fırat Aydınus'a itirazda bulunan Volkan Demirel, ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.

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