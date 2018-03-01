DERBİDE OLAY! QUARESMA ATILDI

Beşiktaş'ta Quaresma 52. dakikada Fırat Aydınus'tan direkt kırmızı kart gördü, Vodafone Park'ta ortalık karıştı.



QUARESMA PEPE'YE YAPILAN HAREKET SONRASI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Mehmet Ekici'nin Pepe'ye yaptığı sert faule sinirlenen Ricardo Quaresma koşarak olay yerine geldi. Topun oyunda olmadığı sırada Fenerbahçe'den Josef de Souza'yı iten Portekizli yıldız, direkt olarak kırmızı kart gördü.



QUARESMA, SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Kırmızı kartın ardından saha bir anda karıştı. Sinirlerine hakim olamayan Ricardo Quaresma, kendini tutamadı. Mehmet Ekici Pepe'yi indirirken Quaresma, Ekici'ye vurarak karşılık verdi. Fırat Aydınus, sahada çıkan tartışma sonrası Mehmet Ekici'ye de sarı kart gösterdi.

Quaresma, kırmızı kart gördükten sonra sinirlerine hakim olamadı. pic.twitter.com/mU3YF9PDif — Fotomaç (@fotomac) 1 Mart 2018

Bu arada kalesinden koşup kavgayı ayırmaya gelen Volkan Demirel'e Beşiktaşlı futbolcular büyük tepki gösterdi. Tosic ile Pepe Volkan'ın üzerine yürüdü. Siyah-beyazlı taraftarlar bu pozisyonda sarı kartı bulunan Volkan Demirel'e ikinci sarı kartın çıkmamasına tepki gösterdi.