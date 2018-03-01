Beşiktaş fark attı

Beşiktaş, kupada F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti. Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde ise Fenerbahçe turu geçti



Beşiktaş ile F.Bahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 karşılaşma yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.

İKİ kulüp Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988- 89 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-06'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-09'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.



Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.