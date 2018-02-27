 Gümüş kupa - Türkiye Kupası - 27 Şubat 2018 Salı

Gümüş kupa

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 27 Şubat 2018, Salı

Güncelleme: 27 Şubat 2018, Salı 01:09

Galatasaray'ı ligde Gomis, kupada Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Ayrıca 4 de asisti bulunuyor. Gomis ve Yasin'in de 3'er golü var.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisar ile kupada daha önce 4 kez mücadele etti. Bu maçların ikisinden sarı-kırmızılı ekip galip ayrılırken, 2 müsabaka da berabere bitti

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN