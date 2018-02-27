Gümüş kupa
Türkiye Kupası 27 Şubat 2018, Salı
Güncelleme: 27 Şubat 2018, Salı 01:09
Galatasaray'ı ligde Gomis, kupada Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Ayrıca 4 de asisti bulunuyor. Gomis ve Yasin'in de 3'er golü var.
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisar ile kupada daha önce 4 kez mücadele etti. Bu maçların ikisinden sarı-kırmızılı ekip galip ayrılırken, 2 müsabaka da berabere bitti
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