Gümüş kupa

Galatasaray'ı ligde Gomis, kupada Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Ayrıca 4 de asisti bulunuyor. Gomis ve Yasin'in de 3'er golü var.



Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisar ile kupada daha önce 4 kez mücadele etti. Bu maçların ikisinden sarı-kırmızılı ekip galip ayrılırken, 2 müsabaka da berabere bitti