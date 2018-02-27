Final aşkına

Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Galatasaray, bugün Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Stadı'nda oynanacak maç 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, 17 kez kazandığı kupayı bir kez daha müzesine götürmek için finale adını yazdırmak istiyor. Galatasaray'da Carrasso, Denayer, Donk ve Eren sakatlıkları nedeniyle Akhisar karşısında forma giyemeyecek.



İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen teknik direktör Terim, as kadrosunu sahaya sürecek. Okan Buruk'un çalıştırdığı Manisa ekibinde ise Kadir ve Olcan Adın'ın sakatlıkları bulunuyor.



EYVAH! DEPLASMAN

Akhisar'a konuk olacak G.Saray ardından Karabük'le deplasmanda oynanacak. Süper Lig'de son 7 deplasmanda sadece 1 galibiyet çıkaran ve 6 maçta yenilen sarı-kırmızılılar bu iki maçla kötü gidişe son vermek istiyor. Taraftarlar iki maçtan çıkacak sonucu biraz merak biraz da endişeyle bekliyor.





