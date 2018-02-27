Akhisar'dan hakem tepkisi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında T.M. Akhisarspor evinde ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarı sonunda hakem tarafından tribüne gönderilen Teknik Direktör Okan Buruk'un yerine basın toplantısına T.M. Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu katıldı. Saraloğlu, "İki ayaklı bir maçın ilk ayağını kaybettik. Maça iyi ve coşkulu başladık, gol de bulduk ama attığımız golü biraz korumaya çalışsaydık, oyunun seyrini futbol dışına çekebilseydik bir çok takımın yaptığı gibi belki daha iyi bir netice alabilirdik ancak çok çabuk gol yedik duran toptan. Şanssız bir gol yedik. Galatasaray beraberliği sağladıktan sonra oyun onların istediği şekilde gelişti. Futbolu soğutmaya çalıştılar. Fakat maalesef hakemlerimiz de buna müsaade ediyor. Maçın ilk yarsına ilave yapabilirdi ama formsuz hakemler bize mi denk geliyor bilmiyorum. Kazandığımız kornerde, kadro itibariyle bizim uzun oyuncularımız daha fazlaydı. Yüksek toplarda daha etkili olabilirdik. Belki o kornerde golü bulup galibiyeti de alabilirdik. Buna reaksiyon gösteren hocamız da hiç gerek yokken tribüne gönderdi. Siz oyunu doğru oynatmazsanız birileri elbette reaksiyon gösterecek. İkinci yarıya Okan hocanın eksikliğinde çıktık. Yine de biz mücadelemizi yaptık. Pozitif oynamaya çalıştık. Rakibe çok fazla şans vermedik. Oyunu soktuğumuzun oyuncuların hareketlilikleriyle pozisyonlar bulduk ama son vuruş ve pası yapamadık. Yine duran toptan yediğimiz gol ile maçın ilk ayağını 2-1 aleyhimize bitirdik. İkinci maçımızı artık daha dirençli ve iyi bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.