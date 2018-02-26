Galatasaray kafilesi Manisa'da
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, Manisa'ya gelerek kalacağı otele yerleşti.
Türkiye Kupası 26 Şubat 2018, Pazartesi
Güncelleme: 26 Şubat 2018, Salı 00:13
Teleset Mobilya Akhisarspor maçı için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesi daha sonra takım otobüsüyle İzmir'den Manisa'ya geçti. Yunusemre İlçesi'nde kalacağı otele ilk olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelirken, futbolcular daha sonra takım otobüsüyle otele ulaştı. Otel çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, hayranı oldukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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