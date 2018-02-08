 ‘Önemli olan turu geçmekti’ - Türkiye Kupası - 8 Şubat 2018 Perşembe

‘Önemli olan turu geçmekti’

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Türkiye Kupası 08 Şubat 2018, Perşembe

Güncelleme: 08 Şubat 2018, Perşembe 00:33

AKHİSARSPOR'DA Teknik Direktör Okan Buruk, ilk maçı 1-0 kazanarak gelmelerinin büyük avantaj olduğunu söyledi. Buruk, "4-5 gol atabileceğimiz bir maçtı. Çok net pozisyonlara girdik. Sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Son dakikada bir penaltı golüyle maç berabere bitti. Önemli olan burada turu geçmekti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.

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