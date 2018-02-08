Gomis kaç gol attı?
Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Konyaspor ile kupada oynanan maçta attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 18’e çıkardı. Gomis, ilk attığı golden sonra Teknik Direktör Fatih Terim’in yanına giderek sevincini onla paylaştı.
Türkiye Kupası 08 Şubat 2018, Perşembe
Güncelleme: 08 Şubat 2018, Perşembe 23:42
Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle takımını sırtlayan Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Türkiye Kupası'nda da takımına destek olmaya devam etti. Fransız golcü, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Atiker Konyaspor müsabakasının 52. dakikasında sol kanattan Nagatomo'nun ortasında defansın anlaşmazlığını iyi değerlendiren Gomis, meşin yuvarlığı filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Gomis, attığı golden sonra yedek kulübesinde bulunan Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına giderek sevincini onla paylaştı.
Gomis, müsabakanın 87. dakikasında Carlgren'i geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.
Fransız golcü bu gollerle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde ve kupada toplam 18 gole ulaştı. 32 yaşındaki futbolcu ligde 15, kupada da 3 gol kaydetti.
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