Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlanmıştı. Cimbom bugünkü karşılaşmada 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. 2-2'de maç uzayacak ve üstü beraberliklerde ise Atiker Konyaspor yarı finale yükselecek. Turu geçen takım, dün Kayserispor'u eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor ile yarı finalde karşılaşacak..

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Nagatomo, Serdar, Hakan, Linnes, Selçuk, Belhanda, Donk, Sinan, Feghouli, Gomis.

Atiker Konyaspor'un 11: Patrick, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Jonsson, Amir, Vedat, Fofana, Orkan, Eto'o.

KUPADA SİNAN GÜMÜŞ

Türkiye Kupası'nda Sinan Gümüş ön plana çıkan isim. Oynadığı 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanında 3 de asist yaptı. Kupada ayrıca Yasin de 3 gol attı..

GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşilbeyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0 kazandı..