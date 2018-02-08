Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanan sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Spor Toto 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor'u eleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile eşleşti.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, Giresun temsilcisini Ülker Stadı'nda konuk etti. Müsabakanın 13. dakikasında Boubacar Dialiba Diabang'ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Muhammed Samed Karakoç'un 19, Aatıf Chahechouhe'nun 37. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Düşük tempoda oynanan ikinci yarıda iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale çıkan Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Yarı final ilk maçları, 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanş müsabakaları ise 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak.

Fenerbahçe: 2 - Akın Çorap Giresunspor: 1





Maçtan dakikalar

8. dakikada hücum yönünün sağından Hasan Ali Kaldırım'ın yerden kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Kağan'ın sert şutunda kaleci Anıl Atağ meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

10. dakikada Dialiba'nın pasıyla ceza sahası içine giren Sinan Özkan, kaleci Kameni'den sıyrıldı. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terketti.

13. dakikada Akın Çorap Giresunspor öne geçti. Ahmad Abed'in yarı sahasından savunma arkasına pasına hareketlenen Dialiba, ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Kameni ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

16. dakikada Fernandao'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Anıl, soluna gelen topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasıyla ceza sahası içinde buluşan Eljif Elmas'ın gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

19. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Dirar'ın ortasına Fernandao ayak soktu. Kaleci Anıl'dan dönen meşin yuvarlak Samed Karakoç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası yayı sol çaprazında topla buluşan Chahechouhe'nun uzak direğe plase vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

44. dakikada sağ kanattan gelişen Akın Çorap Giresunspor atağında Ahmad Abed'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terketti.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

80. dakikada Almeida'nın uzak mesafeden sert vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.