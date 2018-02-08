Burası zaten başarıydı
Türkiye Kupası 08 Şubat 2018, Perşembe
Güncelleme: 08 Şubat 2018, Çarşamba 23:52
Giresunsporlu Hakan Barış, Fenerbahçe maçlarının kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Bizim kupada buraya kadar gelmemiz zaten başarıydı. Bizim için önemli olan lig. İnşallah Eskişehirspor karşısında iyi bir sonuç alırız" dedi.
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