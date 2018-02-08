 Burası zaten başarıydı - Türkiye Kupası - 8 Şubat 2018 Perşembe

Burası zaten başarıydı

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Türkiye Kupası 08 Şubat 2018, Perşembe

Güncelleme: 08 Şubat 2018, Çarşamba 23:52

Burası zaten başarıydı

Giresunsporlu Hakan Barış, Fenerbahçe maçlarının kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Bizim kupada buraya kadar gelmemiz zaten başarıydı. Bizim için önemli olan lig. İnşallah Eskişehirspor karşısında iyi bir sonuç alırız" dedi.

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