Altyapı hocasıyla
Türkiye Kupası 08 Şubat 2018, Perşembe
Güncelleme: 08 Şubat 2018, Çarşamba 23:53
Giresunspor'da istifa eden Metin Diyadin'in yerine altyapı hocası Hakan Kurt takımın başında yer aldı. Kurt, Fenerbahçe gibi güçlü bir takım önünde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Elensek de oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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