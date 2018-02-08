Akigo tarih yazdı

Ligde 12 maçtır kazanamayan Akhisar, kupada farklı bir performans sergiliyor. Yeşil-siyahlılar, ilk maçta evinde 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Kayseri'yle 2-2 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Üst üste 2 sezondur çeyrek finalde veda eden Akigo, bu sefer tarihi bir sevinç yaşadı.



RAKİP, G.SARAY-KONYA GALİBİ

Akhisar, 25'te Soner'in golüyle öne geçti. 36'da Erkan'ın ortasını kafayla tamamlayan Kravets eşitliği sağladı. İkinci yarıda 69'da Onur'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eray, bir kez daha takımını üstünlüğe taşıdı. 90+3'te Gyan'ın penaltıdan golü sadece tabelayı değiştirdi. Ege ekibi yarı finalde, Galatasaray-Konyaspor galibiyle eşleşecek.





9. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan ve üç rakibini çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sapunaru'nun sert şutunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor golü buldu. Sağ kanatta gelişen atakta, ceza sahası içerisinde Seleznov'un topuk pasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

36. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Sol kanattan topu taşıyan Erkan Kaş'ın ceza sahasına gönderdiği pasa savunma oyuncularının arasından yükselen Kravets'in kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Seleznov, savunma oyuncularını geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Muammer'in şut açısını kapaması üzerine Seleznov, desteğe gelen takım arkadaşı Muğdat Çelik'e pas vermek isterken savunma oyuncuları araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 1-1 sonra erdi.

70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Onur Ayık'ın savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Eray Ataseven, meşin yuvarlağı yaklaşık 20 metre sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eray Ataseven, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-2

90+1. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Varela, Soner Aydoğdu'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi Halis Özkahya bu pozisyonda penaltı noktası gösterdi.

90+2. dakikada penaltıyı kullanan Asamoah meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.