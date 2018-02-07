TM Akhisarspor yarı finalde!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Akhisarspor, Kayserispor deplasmanında istediği skoru aldı ve yarı finali kaptı
Türkiye Kupası 07 Şubat 2018, Çarşamba
Güncelleme: 07 Şubat 2018, Çarşamba 17:56
Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
9. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan ve üç rakibini çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sapunaru'nun sert şutunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor golü buldu. Sağ kanatta gelişen atakta, ceza sahası içerisinde Seleznov'un topuk pasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
36. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Sol kanattan topu taşıyan Erkan Kaş'ın ceza sahasına gönderdiği pasa savunma oyuncularının arasından yükselen Kravets'in kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Seleznov, savunma oyuncularını geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Muammer'in şut açısını kapaması üzerine Seleznov, desteğe gelen takım arkadaşı Muğdat Çelik'e pas vermek isterken savunma oyuncuları araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı 1-1 sonra erdi.
70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Onur Ayık'ın savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Eray Ataseven, meşin yuvarlağı yaklaşık 20 metre sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eray Ataseven, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-2
90+1. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Varela, Soner Aydoğdu'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi Halis Özkahya bu pozisyonda penaltı noktası gösterdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanan Asamoah meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
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