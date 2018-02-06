Rövanş heyecanı ATV'de

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanan çeyrek final ilk maçında G.Birliği'ni 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, rövanş karşılaşmasında tek farklı yenilgilerin yanı sıra birden fazla gol attığı iki farklı mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak. Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Beşiktaş, bu turda Manisaspor'u ilk maçta sahasında 9-0 yendi. Rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah- beyazlılar, son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Osmanlıspor'la eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı. Beşiktaş-G.Birliği eşleşmesinin kazananı ile F.Bahçe- Giresun eşleşmesinde tur atlayan takım karşı karşıya gelecek.