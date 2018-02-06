Kupada yarı final aşkına

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. Çeyrek finalde rövanşlar bugün oynanacak G.Birliği-Beşiktaş maçıyla start alıyor. Evinde kırmızı-siyahlıları 3-1'le geçen Beşiktaş, skor avantajını koruyup yarı finale adını yazdırmak istiyor. Son 8'de F.Bahçe, kupada Süper Lig lideri Başakşehir'i eleyip tarih yazan TFF 1. Lig'den Giresunspor'la yarın Kadıköy'de 2-1'in rövanşında kozlarını paylaşırken, bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde eşleşecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe bu turu geçerse yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar. Son şampiyon Konya ise sahasında 2-2- berabere kaldığı kupanın favorilerinden G.Saray önünde perşembe günü yarı final bileti arayacak. Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor ise Akhisarspor'a 1-0 yenildiği ilk mücadelenin ardından evinde taraftarıyla Son 4 için iddiasını ortaya koyacak. Birbirinden çekişmeli 4 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarında ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl daha çekişmeli geçen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



