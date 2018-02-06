Kupada ilk yarı finalist Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş, 3-1'in rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve toplamda 4-1'lik skorla yarı finale yükseldi. Mustafa Pektemek'in 25. dakikasında Mustafa Pektemek'in golüyle kazanan siyah-beyazlılar, Necip Uysal'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.



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Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş ceza alanı çizgisi üzerinde Milinkovic'in vuruşunda kaleci Tolga Zengin topu kontrol etti.

15. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Milinkovic'in vuruşunda, top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

21. dakikada Caner Erkin'in yaptığı ortada Vagner Love'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Taha Cengiz Demirtaş'ta kaldı.

25. dakikada Beşiktaş golü buldu. Caner Erkin'in Gençlerbirliği kale alanının sağından kullandığı korner atışında iyi yükselen Mustafa Pektemek, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

28. dakikada Mustafa Pektemek'in pasıyla kaleci Taha Cengiz Demirtaş ile karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda meşin yuvarlağı Claro tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle son erdi.

49. dakikada Caner Erkin'in kullandığı faul atışında Gençlerbirliği ceza alanında iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

55. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Lens'in Gençlerbirliği ceza alanı yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada Babel, Gençlerbirliği ceza alanına kadar taşıdığı topu, uygun durumdaki Vagner Love'a çıkarırken kaleci Taha Cengiz Demirtaş'a çarpan meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak isteyen Alper Uludağ'ın vuruşunda direğe çarpan top oyun alanına döndü.

64. dakikada Pogba, kendi yarı alanından taşıdığı topu Aydın Karabulut'a verdi. Bu futbolcunun verdiği pasta Beşiktaş ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Jailton'un vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

66. dakikada Caner Erkin'in Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada uygun durumdaki Love'ın kafa vuruşunda kaleci Taha Cengiz Demirtaş topu iki hamlede kontrol etti.



- BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçtaki 3-1'lik skorun avantajıyla kadroda rotasyona gitti.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Vagner Love, ilk kez 11'de sahaya çıkarken, lisansı çıkarılan Larin de 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu.

Bursaspor maçında cezası nedeniyle oynayamayan Babel'i de ilk 11'de sahaya süren Güneş, kalede de değişikliğe giderek Fabricio'nun yerine Tolga Zengin ile maça başladı.

Bursaspor maçına 11'de başlayan Gökhan Gönül, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Negredo, Talisca, bu maçta siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde yer aldı.

Beşiktaş karşılaşmaya, Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love, 11'iyle çıktı.

- GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat yeni transfer Florentin Pogba, Fenerbahçe maçında gol atan Marko Milinkovic ve kart cezası biten Petar Skuletic'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe maçının ilk 11'inden kaleci Hopf, Uğur Çiftçi, Palitsevich ve Jailton'u yedeğe çeken Ümit Özat, şu kadroyu sahaya sürdü:

Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah, Milinkovic, Khalli, Aydın Karabulut, Skuletic.

Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankayla, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah (Dk. 33 Jailton), Khalili, Aydın Karabulut, Milinkovic, Skuletic (Dk. 62 Rahmetullah Berişbek)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 87 Quaresma), Babel, Mustafa Pektemek (Dk. 82 Talisca), Vagner Love (Dk. 76 Adriano)

Gol: Dk. 25 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 71 Necip Uysal (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 63 Tolgay Arslan (Beşiktaş)